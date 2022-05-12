banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İzmir’de suya yüzde 15 zam
İzmir’de suya yüzde 15 zam

Pençe Kilit Operasyonu ile PKK/YPG terör örgütüne göz açtırılmıyor

Milli Savunma Bakanlığınca 17 Nisan 2022 tarihinde Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik olarak, kara ve hava unsurlarının müşterek hareketi ile başlatılan Pençe Kilit Operasyonu birinci ayına yaklaştı. Operasyon dahilinde bugüne kadar 76 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 12.05.2022, 11:54 12.05.2022, 12:27
Pençe Kilit Operasyonu ile PKK/YPG terör örgütüne göz açtırılmıyor

Pençe Kilit Operasyonu 17 Nisan 2022 tarihinde, Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik olarak, kara ve hava unsurlarının müşterek hareketi ile başladı. Yaklaşık 1 aydır devam eden operasyon neticesinde terörist unsurlara ait çok sayıda mağara, sığınak ve sözde karargah bölgeleri kullanılamaz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığınca 11 Mayıs 2022 tarihinde operasyon hakkında yapılan son açıklamaya göre Pençe Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG üyesi terörist sayısı 76’ya yükseldi.

Operasyon başlaması

Hazırlanan plan ve program çerçevesinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu’nu kuvvet komutanları ile Hava Kuvvetleri Karargahı’ndan takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 18 Nisan 2022 tarihinde, "Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmıştır” ifadeleriyle açıklamıştı. Bakan Akar, aynı gün yaptığı açıklamasında, “Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi” sözleriyle operasyon dahilinde ilk aşamanın başarıyla tamamlanarak planlandığı şekilde devam ettiğini duyurmuştu.

Önce havadan sonra karadan nokta atışlar

17 Nisan Pazar günü Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu ile Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri ilk olarak hava unsurları tarafından nokta atışlar ile vuruldu. Terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefler başarıyla imha edildi. Daha sonra plan ve program dahilinde Fırtına Obüsü, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve diğer topçu unsurlar tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK helikopterlerinin yanı sıra İHA ve SİHA’lar ile de desteklenen komando birlikleri ve bordo bereli timler karadan sızarak bölgeye intikal etti.

150’nin üzerinde mağara ve sığınak 700’ün üzerinde EYP imha edildi

Yaklaşık 1 aydır devam eder operasyon dahilinde bugüne kadar teröristlere ait 150’nin üzerinde mağara, sığınak tahrip, 700’ün üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. Operasyonda bugüne kadar toplamda 76 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilirken bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan istihbarat raporları ve telsiz konuşmalarında da yer alan ifadelerde; terör örgütünün panik halinde olduğu, Pençe Kilit Operasyonu ile ağır bir darbe aldığı da kaydedildi.

#PKKYPG terör örgütü #Pençe Kilit Operasyonu
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
İmsak 03:58
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29
19°
açık