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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Asayiş 09.08.2022, 00:27
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç (36) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin Malatya’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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