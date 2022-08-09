Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç (36) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin Malatya’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.