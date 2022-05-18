Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 120 metre uzunluğunda mühimmat dolu mağara bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde silah ve mühimmatların olduğu 120 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildiğini duyurdu ve mağaranın görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve ’girilemez’ denilen yerlere girmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 1 adet AT- 4 tanksavar silahı, 1 adet Law silahı, 1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet 40mm bombaatar, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 136 adet el bombası, 68 adet bombaatar mühimmatı, 65 adet RPG-7 sevk fişeği, 66 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 26 bin adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 21 bin adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 21 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, bin adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 44 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet uzaktan komutalı EYP, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 1 adet 12.7mm Doçka makineli tüfek sehpası, 1 adet RPG-7 dürbünü, 13 adet sis bombası (el tipi), 7 adet oksijen tüpü, 3 adet jeneratör, 4 adet termal şemsiye, 7 adet gaz maskesi ele geçirildi" denildi.