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Pazardan dönen eski karısını silahla vuran saldırgan yakalandı

Kartal’da pazardan dönen eski karısına sokak ortasında silahla ateş edip başından ve kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet mermi ele geçirildi.

Asayiş 12.10.2021, 19:43
Pazardan dönen eski karısını silahla vuran saldırgan yakalandı

Kartal’da pazardan dönen eski karısına sokak ortasında silahla ateş edip başından ve kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet mermi ele geçirildi.

Kartal’da 29 Eylül tarihinde yaşanan olayda, pazardan evine dönen Semiha Şanlı (55), iddiaya göre evinin önünde kendisini bekleyen eski kocası Hikmet G. ile karşılaştı. Saldırgan adam, belinden çıkardığı silah ile 10 yıl önce boşandığı Şanlı’ya birkaç el ateş etti. Kurşunlardan biri Şanlı’nın kafasını sıyırdı. İki kurşun ise kadının koluna isabet etti. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Hikmet G. (61) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine bugün Kartal’da Yakacık Caddesi üzerinde durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı halde şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan ve “kasten öldürmeye teşebbüs” ile “6136 SKM” suçlarından hakkında adli işlem başlatılan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.

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