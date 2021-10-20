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Pazara zeytin atmaya giderken kaza yaparak yaralandı
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, çarpışan araçların birinde bulunan zeytinler yola saçıldı.
Asayiş 20.10.2021, 13:29
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, çarpışan araçların birinde bulunan zeytinler yola saçıldı.
Kaza; Gölpazarı-Yenipazar karayolu Gökçeler köyü yol ayrımında meydana geldi. Gölpazarı’ndan Yenipazar’a zeytin satmaya giden Hüseyin A.’nın (55) kullandığı 16 FCD 06 plakalı minibüs, tali yoldan anayola kontrolsüz çıkan Yakup Ş.’nin (71)kullandığı 41 AGD 046 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralarının hayatı tehlikesi bulunmazken, minibüsteki zeytinler yola saçıldı.