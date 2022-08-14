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Patoz makinasına düşen çifti hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta, hasat yaparken patoz makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.

Asayiş 14.08.2022, 18:06
Patoz makinasına düşen çifti hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta, hasat yaparken patoz makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Menderes Karakuzu (51), ekilen arazide hasat yapmak için tarlaya gitti. Buğday saplarını patoz makinesine atan Karakuzu, elinde bulunan çadır içerisinde kalan buğday saplarının kalıntılarını patoz makinasına attığı sırada çadırın patozun içerisindeki çark sistemine takılması sonucu dengesini kaybederek içerisine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası çiftçi Karakuzu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Makineden çıkarılan ceset, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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