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Patlattığı dinamit sonu oldu

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE HAZİNE ARAYAN DEFİNECİ, PATLATTIĞI DİNAMİTİN ETKİSİYLE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ.

Asayiş 12.09.2020, 15:26
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Patlattığı dinamit sonu oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hazine arayan defineci, patlattığı dinamit sebebiyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda Talip Şişik (47), hazine ararken dinamit patlattı. Şişik, yakınında patlayan dinamit sebebiyle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Şişik’in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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