Patlamanın yaşandığı maden ocağındaki yangın sönüyor

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde-300 kotunda yaşanan ve 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından çıkan yangın sönüyor. Yangının söndürülmesi için yapımına başlanan 4’üncü baraj tamamlanırken 405 işçi bu sabah itibarıyla müessese de iş başı yaptı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 Cuma günü 16:00-24:00 vardiyasında ve -300 kodunda meydana gelen grizu kaynaklı patlama sonucu 42 maden işçisi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan ve Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında mühendisler ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yer aldığı 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Soruşturma çerçevesinde çok sayıda şehit madenci yakını ve maden işçilerinin de ifadelerine başvuruldu.

Maden kazasına ilişkin bilirkişi heyetince hazırlanan ön raporun ardından soruşturma dahilinde 24 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sonrasında Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de yer aldığı 8 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Patlama sonrası maden ocağında başlayan yangının söndürülmesi için -100 kotunda yapımına başlanan 4’üncü baraj tamamlandı. İnşa edilen 4’üncü barajın ardından gaz değerlerinin düşüşe geçtiği öğrenildi.

Patlama sonrası izne ayrılan ve 2 hafta önce iş başı yapan 2019 girişli 134 işçinin ardından bu sabah itibarıyla 405 işçi daha müessesede iş başı yaptı.

İşçilerin yer üstü hizmetlerde görev aldıkları öğrenildi.