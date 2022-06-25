Parmaklıklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas’ta parmaklıklara saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ta kent merkezinde bulunan Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede parmaklıkları aşmak isteyen bir kedi dengesini koruyamayarak demir parmaklıklara saplandı. Kediyi o halde gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kediye su ve süt verdi. Kedi Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı kedi tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi.