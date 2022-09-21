Parmağına plastik parça sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye yetişti

Osmaniye’de bir ilkokul öğrencisinin parmağına sıkışan plastik parça, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mithat Paşa İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Türkmen Tekin, sınıf kütüphanesinden kitap alırken parmağını plastik parçaya sıkıştırdı. Öğretmeninin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine okula sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekin’in parmağına sıkışan plastik parçayı itfaiye ekipleri kesici alet yardımıyla keserek çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde öğrenicinin parmağında ciddi bir sıkıntının olmadığı saptandı.