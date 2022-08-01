Park halindeki otomobilden banka kartları çalan çocuklar yakalandı

İstanbul Bağcılar’da park halindeki araçtan teyp ve banka kartları çalan yaşı küçük iki çocuk yakalandı. Çalıntı kartla marketten alışveriş yapan çocuklar kamerada.

Olay, 28 Temmuz günü Bağcılar Yüzyıl Mahallesi yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.K isimli bir vatandaş aracını 23.00 sıralarında park edip gitti. Ertesi sabah geldiğinde aracının teybi ve içerisinde bulunan çeşitli kartlarıyla birlikte cüzdanının olmadığını gördü. Yaşadığı şoku atlatan M.K Polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahısların bir markette çalınan kredi kartlarıyla harcama yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine markette bulunan güvenlik kameraları incelendi. Kamera görüntüleri incelendiğinde, olayı gerçekleştiren şahısların Ö.D. (15) ve E.K.(16) isimi yaşı küçük şahıslar olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası şahıslar Mahmutbey Mahallesi’nde 30.07.2022 tarihinde yakalanmıştır. İnceleme sonrası şahıslar Mahmutbey Mahallesi’nde 30 Temmuz günü yakalandı. Emniyette işlemleri biten Ö.D. ve E.K. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.