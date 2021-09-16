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Park halindeki motosikleti çaldılar

Beylikdüzü’nde park halindeki motosikleti çalana şahıslar aynı gün yakalandı. Şahısların daha öncede de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öğrenilirken, hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş 16.09.2021, 09:44
Park halindeki motosikleti çaldılar

Beylikdüzü’nde park halindeki motosikleti çalana şahıslar aynı gün yakalandı. Şahısların daha öncede de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öğrenilirken, hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pazartesi günü Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde H.Ç. isimli şahsa ait park halindeki motosikletin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen A.T, O.G. ve Y.E.K. isimli yaşı küçük şahıslar aynı gün Yakuplu Mahallesinde bulunan iki ayrı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

O.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahısların çalmış oldukları motosikleti S.Y. (26) isimli şahsa sattıkları belirlendi. Çalışmaların devamında ise S.Y. isimli şahıs Silivri’de ikametinde yakalandı. Hırsızlığa konu motosikletin şüpheli şahsın ikametinin bahçesinde ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların 29.08.2021-13.09.2021 tarihleri arasında Beylikdüzü’nde meydana gelen 3 ayrı “motosiklet hırsızlığı”nın da faili oldukları öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Y. ile Y.E.K. isimli şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. A.T. ve O.G isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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