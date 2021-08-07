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Park halindeki araç alev alev yandı

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 07.08.2021, 18:12
Park halindeki araç alev alev yandı

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tavşantepe Mahallesi Sehlikzade Hasan Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İ. B.’ye ait 01 AHG 364 plakalı park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın yandığını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemenin ardından yanan otomobil çekici marifeti ile bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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