banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

Pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Asayiş 06.08.2022, 13:35
Pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Paşayeri köyüne şeker pancarı ekili tarlada Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce M.Y’ye ait tarlada yapılan incelemede 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler olay yerinde imha edilirken tarla sahibinin ifadesine başvuruldu.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu