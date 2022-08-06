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Pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Asayiş 06.08.2022, 13:35
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Paşayeri köyüne şeker pancarı ekili tarlada Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce M.Y’ye ait tarlada yapılan incelemede 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler olay yerinde imha edilirken tarla sahibinin ifadesine başvuruldu.