Palmiye ağacına takılan dilek balonu yangına sebep oldu

Kocaeli’de dilek balonu uçuran bir çift, palmiye ağacının yanmasına sebep oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekapark sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarında yeşil alanda bir çift dilek balonu uçurdu. Balonun palmiye ağacına takılması neticesinde ağaç, alev alev yandı. Durumu fark eden çift, hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan ağaca müdahale ederek söndürdü.

“Dilek balonu uçurmuş”

Olayı anlatan Nuran Söylemez, “Akşam burada bir dilek balonu uçuruluyor ve bunun neticesinde palmiye ağacına takılarak ağacın yanmasına sebep oluyor. İtfaiye ekiplerinin durumdan haberdar olmasıyla ağaç söndürülüyor, maalesef olan durum bu” dedi.

“Rüzgardan dolayı balon palmiye ağacına takılmış ve ağacı yakmış”

Ağacın yanması sebebiyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren Cihat Ellibeş ise, “Dün akşam ben de sosyal medyadan ağacın yandığını gördüm. Birileri burada dilek balonu uçurmuş, rüzgardan dolayı balon palmiye ağacına takılmış ve ağacı yakmış” diye konuştu.