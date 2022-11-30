Pakistan’daki intihar saldırısında ölü sayısı 4’e yükseldi

Pakistan’ın Quetta kentinde polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentinin Baleli bölgesinde polislerin bulunduğu araca düzenlenen intihar saldırısının bilançosu artıyor. Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan bir çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği, can kaybı sayısının 4’e yükseldiği bildirildi. Saldırıyı ise Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) üstlendi.

Polisler çocuk felci aşılama kampanyasında çalışanları korumakla görevliydi

Quetta polisinden Ghulam Azfar Mahesar saldırının ardından yaptığı açıklamada, 1’i polis, 1’i çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’si polis 24 kişinin yaralandığını belirtmişti. Mahesar, hedef alınan aracın kentte çocuk felci aşılama kampanyasında çalışanları korumak için görevlendirilen polisleri taşıdığını ve aracın patlamanın etkisiyle şarampole yuvarlandığını kaydetmişti. Saldırıda 20-25 kilogram civarında patlayıcı kullanıldığını aktaran Mahesar, olay yerinin yakınında bir intihar bombacısının kalıntılarına rastlandığı için olayın "intihar saldırısı" olduğunu belirtmişti.

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) iki gün önce yaptığı açıklamada, haziran ayında hükümetle yapılan ateşkesin sona erdiğini bildirerek, ülke genelinde "saldırı düzenleme" emri vermişti.