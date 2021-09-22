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Pakistan’da sel: Sokaklar sular altında kaldı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde sokak ve caddeler sular altında kaldı.

Asayiş 22.09.2021, 13:53
Pakistan’da sel: Sokaklar sular altında kaldı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde sokak ve caddeler sular altında kaldı.

Pakistan’ın Pencap eyaletinin Lahor kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak yağışın ardından cadde ve sokakları sel suları bastı. Sel nedeniyle trafik durma noktasına gelirken birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Birçok evin su bastığı kentte, kurtarma ekipleri mahsur kalanları tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

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