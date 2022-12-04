Pakistan’da maden ocağında patlama: 6 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 işçi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde gaz patlaması yaşandı. Madende patlamanın şiddetiyle çökme meydana geldi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 6 işçinin cansız bedenine ulaştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yerin yaklaşık 450 metre derinliğinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Orakazi bölgesinde bulunan bir kömür madeninde 30 Kasım’da meydana gelen patlamada 9 işçi hayatını kaybetmiş, 4 işçi de yaralanmıştı.