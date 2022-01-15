(Özel) Zeytinburnu’nda evin su saatini 14 saniyede çaldı

Zeytinburnu’nda girdiği apartmanda rahat tavırları ile dikkat çeken hırsız, önce bir dairenin su saatini, ertesi gün de bodrum kattaki depodan eşyaları çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olaylar, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. İddialara göre, rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir şüpheli 2 gün üst üste apartmana gelerek hırsızlık yaptı. Şüpheli apartmana ilk geldiğinde 14 saniye içerisinde bir dairenin su saatini sökerek olay yerinden uzaklaştı. Ertesi gün aynı apartmana tekrar gelen şüpheli bodrum kattaki depoda bulunan eşyaları çaldı. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlıkları sonradan fark eden apartman sakinleri güvenlik kamera kayıtlarından şüpheliyi tespit etti. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Su saati hırsızı kamerada

Apartmanda yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızın apartmanda keşif yapması bodrum kattaki depodan malzemeleri çalması görülüyor. Şüpheli kişi ertesi gün aynı apartmana gelerek su saatini söküyor.

“Herhangi bir şey olduğu zaman çalıyor”

Apartman sakinlerinden Dilek Durul, “Şahıs pazartesi günü geliyor. Su saatini çalmış. Bakıyor, rahatlıkla girebiliyor. Rahatlığı da tedirgin edici. Herhangi bir şey olduğu zaman çalıyor. Ayakkabı çalıyor. Araba malzemesi olduğu zaman onları çalıyor. Bebek arabası çalabiliyor. Bir kere daha girmişliği var o şahısın. Aynı kişi olduğundan şüpheleniyoruz. Yine geldi. Nasıl olacak bu şekilde bilmiyorum. Bir gün su sayacı çalmış. Ertesi gün bodruma girmiş oradan da bir şeyler çalmış. Gözüyle şöyle bir bakıyor. Sayacı kestiriyor. Alıp çıkıyor. İkinci günde bodruma giriyor. Çocuklarda inip çıkıyor bu apartmandan. Başka bir gün karşımıza çıksa ne olur bilmiyorum” dedi.