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(ÖZEL) Yangında panikle camdan atlayarak ağır yaralanan annenin tedavisi sürüyor

Afyonkarhisar’da önceki hafta meydana gelen yangında çocuğunu panikle 4. kattan aşağı atan ve kendisi de atlayarak ağır yaralanan Sultan Gümüş’ün tedavisine devam edileceği bildirildi.

Asayiş 13.09.2021, 13:36
(ÖZEL) Yangında panikle camdan atlayarak ağır yaralanan annenin tedavisi sürüyor

Afyonkarhisar’da önceki hafta meydana gelen yangında çocuğunu panikle 4. kattan aşağı atan ve kendisi de atlayarak ağır yaralanan Sultan Gümüş’ün tedavisine devam edileceği bildirildi.


Olay, geçtiğimiz hafta kent merkezi Dörtyol Mahallesi’ndeki Gazetecileri Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitedeki B-1 7’nci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangında dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olayda, anne Sultan Gümüş önce 2 yaşındaki kızını vatandaşların aşağı açtığı battaniyenin üzerine attı, sonra kendisi atladı. Sultan Gümüş’ün kızını camdan aşağı attığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntüde küçük kızın yukarıdan aşağı düştüğü anlar saniye saniye görüntülendi.


5 katlı binasının 4. katından atlayan ve atlama esnasında çevredekiler tarafından gerilen battaniyeden zıplayarak yere çakılan Sultan Gümüş’ün yoğun bakım servisinden çıkarak bilincinin açıldığı bildirildi. Tedavisi süren Sultan Gümüş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü’ne sevk edildi. Tedavide görevli doktorlardan alınan bilgiye göre omuriliğinde ciddi hasarlar oluşan Sultan Gümüş’ün tedavisine devam edileceği bildirildi.

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