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(ÖZEL) Sultangazi’de bir garip olay: Her gün aynı yere pilav döküyor

Sultangazi’de bir otoparkın girişine her gece dökülen pilav otopark sahibi canından bezdirdi. Pilavı dökeni uyarmaktan bıkan otopark işletmecisi çareyi tabela dikmekte buldu. Pilavı döken kişiye seslenen otopark çalışanı, "Rica ediyorum buraya pilav dökme, bizi de kurtar bu temizlik derdinden" dedi.

Asayiş 18.09.2021, 09:58
(ÖZEL) Sultangazi’de bir garip olay: Her gün aynı yere pilav döküyor

Sultangazi’de bir otoparkın girişine her gece dökülen pilav otopark sahibi canından bezdirdi. Pilavı dökeni uyarmaktan bıkan otopark işletmecisi çareyi tabela dikmekte buldu. Pilavı döken kişiye seslenen otopark çalışanı, "Rica ediyorum buraya pilav dökme, bizi de kurtar bu temizlik derdinden" dedi.

Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi’nde 3 aydır bir otoparkın girişine hayvanlar için bırakılan pilav iş yeri çalışanlarını ve sahibini canından bezdirdi. Bundan dolayı firma çalışanları olayın önüne geçmek için otopark girişine "Lütfen bahçeye yemek ve çöp atmayınız" yazılı tabela dikti.

“Biz temizlemekten bıktık ancak bu arkadaş dökmekten bıkmadı”

Firmada güvenlik personeli olarak çalışan Kadir Çakar, “Burası firmamızın otoparkı. Ben güvenlik personeli olarak çalışıyorum. 3 aydır otoparkımıza pilav dökülüyor. Bunu hayvanlar için döküyorlar ama burada artık hayvanda kalmadı. Biz temizlemekten bıktık ancak bu arkadaş dökmekten bıkmadı. Buradan o arkadaşa seslenmek istiyorum: Burada artık sokak hayvanları yok lütfen rica ediyorum buraya pilav dökme bizi de kurtar bu temizlik derdinden" dedi.

“Rahatsız olmaya başladık”

Dökülen pilavın kokusundan rahatsız olmaya başladıklarını söyleyen iş yeri çalışanı Kazım Yılmaz, "Buraya biz 3 ay kadar önce tabela diktik. Ancak gel gelelim ki buradan geçen arkadaşlar geceleri buraya sokak köpeği olmadığı halde pilav döküyorlar. Rahatsız olmaya başladık, koku yapıyor döken arkadaşı göremiyoruz. Buraya yazı yazdık 3 ay geçti halen döküyor yazı inandırıcı olmadı. Galiba gece döküyorlar sabahları bu manzara ile karşılaşıyoruz koku yapıyor" şeklinde konuştu.

“İş yerindeki arkadaşlar sürekli olarak temizliyorlar”

Zafer Er isimli vatandaş, "3 aydır sürekli olarak buraya pilav döküyorlar ve buradan gelip geçerken leş gibi kokuyor. İş yerindeki arkadaşlar sürekli olarak temizliyorlar. Yazıda yazdılar ama hala dökmeye devam ediyorlar. Burada yiyecek hayvanda yok ama niye döküyorlar ve ne yapmak istiyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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