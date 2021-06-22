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(Özel) Sultanbeyli’de motosikletli kurye, taksiye çarparak yaralandı

Sultanbeyli’de bir motosikletli kurye, taksiye yandan çarparak kaza yaptı. Kazanın etkisiyle yan yatan motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 22.06.2021, 10:03
(Özel) Sultanbeyli’de motosikletli kurye, taksiye çarparak yaralandı

Sultanbeyli’de bir motosikletli kurye, taksiye yandan çarparak kaza yaptı. Kazanın etkisiyle yan yatan motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde saat 14.00 sıralarında Sultanbeyli, Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre motosikletli kuryenin yoldan geçen taksiye yandan çarpmasıyla motosiklet yan yattı. Yan yatan motosikletten savrularak yaralanan motosiklet sürücüsünü gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı motosiklet sürücüsünün kaskının takılı olması olası faciayı önlerken ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
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