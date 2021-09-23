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(Özel ) - Palayla yolcu minibüsüne saldırdı, o ânlar kameralara yansıdı

Bursa’da eli palalı bir kişi yol kenarında duran yolcu minibüsüne saldırdı. O ânlar ise arkada bekleyen bir minibüs şoförü tarafından görüntülendi.

Asayiş 23.09.2021, 09:01
(Özel ) - Palayla yolcu minibüsüne saldırdı, o ânlar kameralara yansıdı

Bursa’da eli palalı bir kişi yol kenarında duran yolcu minibüsüne saldırdı. O ânlar ise arkada bekleyen bir minibüs şoförü tarafından görüntülendi.

Olay, geçen gün merkez Yıldırım ilçesinde, Arabayatağı istasyonu dolmuş durakları üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple bir şahıs elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı. Diğer yandan yoldan geçenlerin müdahale etmesine sinirlenen şahıs, onları da palayla kovaladı. O ânlar ise arkada duran minibüsün şoförü tarafından saniye saniye kaydedildi.

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