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(Özel) Maltepe’de motosikleti arıza yapan sürücüye otomobil sürücüsünden halatlı yardım

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde arızalanan motosikletliye otomobil sürücünün yardımı görenleri şaşırttı. Otomobil sürücüsü, halat ile arkasından bağladığı motosikleti yol boyunca çekerek götürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 07.04.2021, 09:36
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(Özel) Maltepe’de motosikleti arıza yapan sürücüye otomobil sürücüsünden halatlı yardım

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde arızalanan motosikletliye otomobil sürücünün yardımı görenleri şaşırttı. Otomobil sürücüsü, halat ile arkasından bağladığı motosikleti yol boyunca çekerek götürdü. O anlar kameraya yansıdı.

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde geçtiğimiz günlerde arızalanan motosikletliye otomobil sürüsünün yardımı görenleri şaşırttı. Arıza yapması sebebiyle yoluna devam edemeyen motosikletliye yardım etmek isteyen otomobil sürücüsü, halat ile motosikleti aracına bağlayarak yol üzerinde çekti. Otomobil sürücüsünün motosikleti E-5 karayolunda halatla çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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