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(ÖZEL) Lüks araba alev alev yandı, patlama sesi vatandaşları sokağa döktü

Antalya’nın Serik ilçesinde gece yarısı lüks bir arabada çıkan yangın sonrası mahalleli sokağa döküldü. Alev alev yanan lüks araç küle döndü. Mahalleli ’Aracın patlama sesleri ile deprem oldu sandık’ dedi.

Asayiş 26.07.2021, 09:53
(ÖZEL) Lüks araba alev alev yandı, patlama sesi vatandaşları sokağa döktü
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Antalya’nın Serik ilçesinde gece yarısı lüks bir arabada çıkan yangın sonrası mahalleli sokağa döküldü. Alev alev yanan lüks araç küle döndü. Mahalleli ’Aracın patlama sesleri ile deprem oldu sandık’ dedi.

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde saat 03.45 sıralarında meydana gelen yangın sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet C.’ye ait olduğu öğrenilen araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası lüks araç küle dönerken, mahalleli patlama sesi yüzünden korku dolu anlar yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri, yaptığı incelemede kundaklama ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili bir şahıs şüpheli olarak gözaltına alındı.

“Bomba patlar edasında bir sese kalktık”

Mahalle sakini Soner Sarıboğa, “Balkonda yatıyorduk, bomba patlar edasında bir sese kalktık. Araba alev halindeydi. İtfaiyeyi aradık ve itfaiye ile birlikte polis ekipleri geldi. Arabanın sahibi komşumuz olur, kendisi polise ifade vermeye gitti. Sese kalktık adeta deprem oldu sandık” dedi.
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