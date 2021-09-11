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(Özel) Kayseri OSB’de mobilya fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler, yandaki iş yerine de sıçrarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Asayiş 11.09.2021, 05:18
(Özel) Kayseri OSB’de mobilya fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler, yandaki iş yerine de sıçrarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesindeki OSB Ağaç İşleri 44. cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Gece, devriye gezen bekçiler tarafından fark edilen yangın yetkililere bildirildi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, yandaki iş yerine de sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. İki iş yerinde çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

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