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(Özel) Kartal E-5’te alkollü sürücü bariyerlere çarptı, araç takla attı

E-5 karayolu Kartal mevkiinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, kontrolden çıkıp önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak yolda yan yattı. Kazaya tanık olanlar, araç içindeki sürücüyü çıkararak kaldırıma taşıdı.

Asayiş 07.10.2021, 10:59
(Özel) Kartal E-5’te alkollü sürücü bariyerlere çarptı, araç takla attı

E-5 karayolu Kartal mevkiinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, kontrolden çıkıp önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak yolda yan yattı. Kazaya tanık olanlar, araç içindeki sürücüyü çıkararak kaldırıma taşıdı.

Kaza, saat 01.15 sıralarında E-5 karayolu Kartal mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak yoldaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yan vaziyette yola yattı. Kazaya tanık olanlar sürücünün yardımına koşarak yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkarıp kaldırıma taşıdı. Hafif yaralandığı öğrenilen sürücü kaldırımda yatarak bir süre ambulansın gelmesini beledi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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