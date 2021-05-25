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(Özel) Kadıköy’de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Kadıköy’de D-100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 6 kişinin önlem almadan kasadaki yüklerin üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 25.05.2021, 09:39
(Özel) Kadıköy’de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Kadıköy’de D-100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 6 kişinin önlem almadan kasadaki yüklerin üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolunda üzerinde Kadıköy yönüne doğru seyir halindeki bir kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Karton yüklü kamyonun kasasındaki 6 kişi, yüklerin üzerine oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, hurda yüklerinin üzerine oturan 6 kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.
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