(Özel) İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar: İşçiler ölümden saniyelerle kurtuldu

Şişli’de yokuş aşağıya indiği esnada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kaza güvenlik kameralarına yansırken, merdivende oturan 2 işçi üzerlerine gelen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Direksiyon başında şok geçiren kadın ise vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak üzerinde geçtiğimiz 1 Eylül Salı günü saat 17.45 sıralarında meydana gelen feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü iş yerinden çıkan Sinem İ., 34 AAL 967 plakalı Renault Clio marka otomobiline binerek yola çıktı. Sürücü semtteki dik bir yokuştan aşağıya inmek istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza esnasında otomobilin çarpması sonucu harekete geçen bir araç ise boşluğa uçtu. O esnada merdivenlerde oturan 2 işçi üzerlerine gelen araçtan saniyelerle kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadın direksiyon başında şok geçirdi

Olayın ardından kazayı gören vatandaşlar koşarak sürücünün yanına geldi. Kapıyı açan vatandaşlar, direksiyon başında şoke olan kadını dışarıya çıkartarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

“Merdivende oturanlar son anda kurtuldu”

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Biz arkadaşla kahvede çay içiyorduk, bir kıyamet koptu. Dışarıya çıktık kahveye araç girdi sandık. Çünkü kapıda klima kapıya vurdu, burası açıktı, cam vardı. Biz araba içeriye dalıyor diye dışarıya çıkınca baktık arabalar buradan geçti. Kendi arabası da buraya düştü, sürücü kadındı. Kadın kendinden geçmişti, şoktaydı, araçtan biz indirdik. Ne olduğunu biz de anlamadık. Sonra su verdik, kendine getirdik ve ambulans geldi, alıp gitti. Merdivende oturanlar ise son anda kurtuldu. Klima aracın altına girince hızını kesti, onlar da kaçtılar. Faciadan dönüldü diyebiliriz” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.