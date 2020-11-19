(Özel) İstanbul’da yaşlı adama markette ekmek bıçağıyla gasp girişimi

Kağıthane’de kapüşon ve cerrahi maskeli bir şahıs, alışveriş yapma bahanesiyle girdiği markette 65 yaşındaki adama ekmek bıçağıyla gasp girişiminde bulundu. Adamın şahsın üzerine yürüyerek, “Bir baktım ‘çıkar lan paraları kasadan’ dedi. Bende kalktım ona bir diklendim ve kaçtı” dedi. Şahsın markete gelmesi ve koşarak kaçması güvenlik kameralarıan yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Mustafa Coşkun, sabah saatlerinde marketi açarak çalışmaya başladı. Öğle saatlerinde kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şahıs alışveriş yapma bahanesiyle içeriye girdi. Reyondan 2 çikolata alarak tezgaha koyan şahıs ardından bıçağı çıkartarak “çıkar paraları” diyerek Coşkun’dan paraları vermesini söyledi. Coşkun’un sözlü karşılık vererek diklenmesi sonucu gaspçı apar topar marketten kaçarak kayıplara karıştı. Şahsın markete geldiği ve olaydan sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Çıkar lan paraları kasadan’ dedi, ben diklenince kaçtı”

Olay hakkında konuşan Mustafa Coşkun, “Böyle oturuyordum, oradan bir çikolata aldı buraya getirdi ve kaç para dedi. Bende 1 lira dedim, 1 tane daha getirdi ve buraya 5 lira koydu. Bende 2 lira vermek için kasaya döndüm. Bir baktım ‘çıkar lan paraları kasadan’ dedi. Bende kalktım ona bir diklendim ve kaçtı. Herhalde korktu, bir şey çıkartıyorum zannetti. Hiç tanımadığım bir insandı, mahalleden biri değildi. Sonra oğlum gitti güvenlik kamera görüntülerine baktı. Maske takmış ve kafasında da kapüşon vardı tanınmıyordu. İçeride maskesi yoktu ama kaçarken takmış. Diklendim ona ne diyorsun sen falan deyince benden korktu ve kaçtı. Emniyet yakalarsa mutlu olurum ama tanınacak bir pozisyonu yok. O işi yapan her türlü şeyi yapar” dedi.