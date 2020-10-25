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(Özel) İstanbul’da telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada
BAĞCILAR’DA BİR KAFETERYADA CEP TELEFONUYLA ÇEKİM YAPARAK TACİZDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN ŞAHIS, ESNAF TARAFINDAN DARP EDİLDİ
Asayiş 25.10.2020, 09:31
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Bağcılar’da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti. Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı saniyelerce dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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