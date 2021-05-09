(Özel) İstanbul’da feci kaza: Havada takla atan genç kadın yere savruldu

Beyoğlu’nda kırmızı ışıkta koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına, yeşil ışıkta geçen polis otosu çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, havada takla atarak metrelerce sürüklenen genç kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın ve şok geçiren polis otosundaki 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz 9 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Kumbarahane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 34 A 86361 plakalı polis otosuyla seyir halinde olan polis memuru A.D. yeşil ışık yanması üzerine yoluna devam etti. Yayalara kırmızı ışık yandığı esnada kaldırımda olan 30 yaşındaki Zeynep Yaylagül ise koşarak yolun karşısına geçmek istedi. O esnada yola atlayan genç kadına polis otosu çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Yaylagül’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle şok geçiren 2 polis memurunu ise meslektaşları su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen ambulansa alınan polis memurları da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalıştığı tespit edildi. Hastane tedavi altına alınan genç kadının, hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafik normal seyrinde aktığı esnada kadın da kaldırımdan yola iniyor. Koşmaya başlayan kadına seyir halinde olan polis otosu çarpıyor. Havada takla atan kadın yere savruluyor, polis otosu ise duruyor. Kazayı gören vatandaşlar önce olay yerine bakıyor, sonra da koşuyor.