banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
Yargıtay'dan başörtüsü kararı!
Yargıtay'dan başörtüsü kararı!
Cihangir sapığı yakalandı!
Cihangir sapığı yakalandı!

(Özel) Güvercin kavgası kanlı bitti

Bursa’da dayı ve yeğen arasında güvercin bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı.

Asayiş 12.04.2021, 09:09
2
(Özel) Güvercin kavgası kanlı bitti

Bursa’da dayı ve yeğen arasında güvercin bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı.

Olay merkez ilçe Osmangazi’ye bağlı Kemerçeşme Mahallesi Kerem Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre uzun süredir araları açık olan O.K 37 ve yeğeni B.A (25) güvercin yüzünden tartışmaya başladı. İkilinin sözlü olarak başladığı tartışma bir süre kavgaya dönüştü.

Tarafların yumruk ve sopa kullandıkları iddia edilen kavga kanlı bitti.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi gelirken, birbirlerinden şikayetçi olan dayı ve yeğen ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık