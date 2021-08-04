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(Özel) Gaziosmanpaşa’da yan bakma kavgası kamerada

Gaziosmanpaşa’da yan bakma nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Karakol önünde de birbirine giren taraflar, güçlükle sakinleştirildi.

Asayiş 04.08.2021, 09:20
(Özel) Gaziosmanpaşa’da yan bakma kavgası kamerada

Gaziosmanpaşa’da yan bakma nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Karakol önünde de birbirine giren taraflar, güçlükle sakinleştirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki grup yan bakma tartışması nedeniyle tartışmaya başladı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay polisin müdahalesi ile karakola taşındı. Karakola getirilen taraflar karakol girişinde de birbirine girdi. Yumrukların kemerlerin kullanıldığı kavga yine polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Kavgaya karışan taraflar, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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