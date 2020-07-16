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(Özel) Gaziosmanpaşa’da inşaat çalışması sırasında bir binanın duvarı çöktü
GAZİOSMANPAŞA'DA BİR İNŞAAT ÇALIŞMASINDA BETON DÖKÜLDÜĞÜ SIRADA YAN TARAFTAKİ BİNANIN DUVARINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ. ÇÖKMENİN MEYDANA GELDİĞİ BİNADA YAŞAYAN VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI. BİNANIN YIKILMASINDAN KORKAN VATANDAŞLAR EVLERİNE GİREMİYOR.
Asayiş 16.07.2020, 20:13
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Gaziosmanpaşa’da bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği binada yaşayan vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı attı. Binanın yıkılmasından korkan vatandaşlar evlerine giremiyor.
Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1140 Sokak’ta bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği binada yaşayan vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı attı. Çökmenin binaya verdiği hasar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın yıkılmasından korkan vatandaşlar evlerine giremiyor.
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