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(ÖZEL) Esenyurt’ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı

Esenyurt’ta iki zehir taciri, film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonunda yakalandı. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı şahıslar, önce polis aracına sonra ise çevredeki diğer araçlara çarparak kaçmaya çalıştı. Ekiplerinin, aracın tekerlerine ateş etmesi sonucu araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, kısa sürede yakalandı. Zehir tacirlerinin yakalanma anı kameralara yansıdı.

Asayiş 21.07.2021, 09:44
(ÖZEL) Esenyurt’ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı
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Esenyurt’ta iki zehir taciri, film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonunda yakalandı. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı şahıslar, önce polis aracına sonra ise çevredeki diğer araçlara çarparak kaçmaya çalıştı. Ekiplerinin, aracın tekerlerine ateş etmesi sonucu araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, kısa sürede yakalandı. Zehir tacirlerinin yakalanma anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, şüphe üzerine 34 CVZ 930 plakalı aracı durdurmak istedi. Aracın içerisinde bulunan 2 şahıs, ekiplerin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polislerin kaçan arabayı durdurmak için açtığı ateş sonucunda araçlarının tekerleri patlayan şahıslar, önce polis aracına sonra ise çevredeki diğer araçlara çarparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre sonra araçlarından inip yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, ekiplerin müdahalesi sonucunda çok geçmeden yakalandı.

Şahıslar, polis ekiplerin film sahnelerini aratmayan kovalamacası sonucunda kıskıvrak yakalanırken, aracın içinden 108 gram eroin ve bir adet tabanca bulundu.

Ekiplerin kelepçeleyerek gözaltına almak istediği zanlılar, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Gözaltına alınmaktan kaçamayan şüpheliler, yaka paça polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.
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