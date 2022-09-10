(ÖZEL) Eminönü’nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı; kadınlar yakalanan tacizciyi yerde tekmeledi

İstanbul Eminönü’nde yolda yürüyen iki genç kadını takip ederek taciz ettiği iddia edilen kişiyi esnaf yakaladı. Esnafın yere yatırdığı adama kadınlar yerde tekmeler atarken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Eminönü Tahtakale’de öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, iki genç kadın yolda yürürken bir kişi peşlerine takıldı. Şüpheli kişi, bir süre sonra genç kadınlara tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren kadınlar bağırmaya başladı. Bağrışmaları duyan esnaf olaya müdahale ederek şüpheli kişiyi etkisiz hale getirip yere yatırdı. Esnafın polise teslim etmek için yerde tuttuğu sırada, kadınlar ise tacizciye tekme attı. Kadınlar kendilerini durdurmak isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Şüpheli yerden kalkmak isteyince de bu sefer esnaf tarafından darp edildi.

Yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, genç kızları taciz eden şahsın “Ben inşaatın olduğu yere gidiyordum. Böyle olmaz, bırakın ayağa kalkayım” dediği görüldü. Esnaf da, “Burada inşaat mı var?” diyerek cevap verdi.