(Özel) Elleri kara, kalbi altın kadın

Bursa’da çocuğuyla birlikte karton toplayan Afgan uyruklu kadın, çöp kutusundaki çantanın içinde yüklü miktarda altın bulunca, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, altınların sahibini buldu ancak altınların sahte olduğu ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki erkek çocuğu ile birlikte karton toplayan Afgan uyruklu kadın, çöp kutusunda bir çanta buldu. Çantanın içerisini açan kadın, çantanın içinde yüklü miktarda altın bilezik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri altınları teslim alırken, çöp kutusu civarındaki insanları dinleyerek çevrede araştırma yaptı. Çantayı kimin çöpe attığını belirleyen polis ekipleri, altınların sahibini bulunca gerçek ortaya çıktı. Çantanın sahibi, altınların imitasyon olduğunu, bu sebeple çöpe attığını söyledi. Yapılan incelemede ise altınların sahte olduğu kesinleşti. Ancak Afgan uyruklu karton toplayan kadının bu hareketi insanlık ölmemiş dedirtti.