(Özel) Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı: O anlar kamerada

Kağıthane’de kural tanımaz bir yolcu, durak dışında indirmediği için şoföre saldırdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şoföre saldıran yolcu ve çocuklarını yakalayarak gözaltına alırken, şoförün saldırganlardan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dolmuşta bulunan E.Ö. isimli yolcu durak dışında bir bölgede inmek istediğini şoför D.Ü.Ö.’ye söyledi. Şoförün yolcuya, durak dışında yolcu indirmenin yasak olduğunu söylemesiyle tartışma çıktı. Yolcu E.Ö., hareket halindeyken şoföre yönelik küfür edip tehditler savurarak, şoför kabinine yumruk atmaya başladı.

Çocuklarıyla gelerek şoförü darp ettiler

Son durakta dolmuştan inen yolcu E.Ö. daha sonra çocukları M.T.Ö., E.Ö. ve K.Ö. ile tekrar durağa gelerek, ellerindeki kesici aletlerle şoförü D.Ü.Ö.’yü kovalamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran şoför çareyi, durak içerisindeki kendi binalarına kaçmakta buldu. Şoförü darp eden saldırganlar bir süre sonra duraktan ayrıldı. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalayarak polis merkezine götürdü.

Şoförün saldırganlardan canını zor kurtardığı anlar kamerada

Kağıthane’de istediği olmayan yolcunun ve yakınlarının şoföre saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoförün durak içerisinde saldırganlardan kaçmaya başladığı daha sonra da durak içerisindeki binaya girdiği görülüyor.