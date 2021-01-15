(Özel) Çocukların torpil şakası esnafın aklını başından aldı

Antalya’da 3 çocuğun elektronik eşya tamiri yapılan iş yerine attığı torpilin patlaması, iş yeri çalışanlarının korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Çocukların iş yerinin önüne gelmesi, çocuklardan birisinin torpili yaktıktan sonra içeriye atması ve içeride yaşanan panik kameralara yansıdı.

Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde elektronik eşya tamir ve bakımının yapıldığı iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önünden geçen 3 çocuk, ellerinde ateşledikleri torpil diye tabir edilen patlayıcı maddeyi bir anda iş yerinin içine atarak kaçmaya başladı. İçeri açılan maddenin ne olduğunu anlamaya çalışan esnaf, yaşanan patlamayla neye uğradığını şaşırdı. Büyük korkunun yaşandığı olayda, şoku üzerinden atan esnaf hemen iş yerinin önüne çıktı ancak kimseyi göremedi. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, durumu ancak o zaman anlayabildi.

İş yerinde teknik servis bölümünde personelin çalıştığını, kendisinin de telefon görüşmesi yaptığını belirten Murat Topal, “Bir anda patlama oldu ve ortalığı duman kapladı. Neye uğradığımızı anlayamadık. Panik halinde kendimizi dışarı attık. Dışarıya çıktığımızda Manavgat Belediyesi istikametine koşarak uzaklaşan çocuklar gördük” dedi.

Hemen güvenlik kamerasını açarak görüntüleri izlediğini belirten Topal, “Görüntülerde 3 çocuğun iş yerimizin önüne geldiğinde durduğunu, 2 çocuk biraz uzaklaşırken çocuklardan bir tanesinin elindeki torpili yakıp işyerinden içeriye attığı görülüyor” dedi.

Torpilin patladıktan sonra iş yerinin tavanına ve kolona çarptığını belirten Topal, kartonpiyere değmesi durumunda iş yerinde yangın çıkabileceğini, büyük bir tehlike atlattıklarını söyledi.

Tehlikeli oyun kamerada

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocukların iş yerinin önüne geldiklerinde durdukları, 2 çocuğun biraz ileriye doğru yürürken çocuklardan birinin elindeki torpili çakmak ile yaktıktan sonra iş yerinin içine atarak kaçtığı görülüyor. İş yeri içerisindeki kamerada ise patlama anı ve içerideki çalışanların panik halinde dışarıya koştukları görülüyor.