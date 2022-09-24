(Özel) Bursa polisinden 120 bin dolarlık operasyon

İstanbul’da bulunan döviz bürosu sahibini 120 bin lira dolandırdıktan sonra Bursa’ya gelen şüpheli; Bursa polisinin başarılı operasyonu sonucu yakayı ele verdi. Paralar polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul Aksarayda meydana geldi.

İddiaya göre, döviz bürosu sahibi İ.G. (40) ile irtibata geçen şüpheli U.Z. (42) yurt dışından yüklü miktarda para geleceğini ve bunu burada dövize çevireceğini belirterek, gelecek olan paranın karşılığı olan 120 bin doları alarak gitti. Daha sonra hesabına para gelmeyen İ.G. ise durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren ekipler şüphelinin Bursa’da olduğunu belirledi. Harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri ve Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Bursa’da ikamet ettiği Koğukçınar mahallesindeki ikametinde gözaltına aldı. Şüphelinin üstünde yapılan aramalarda ise, siyah çanta içerisinde bulunan 47 bin 100 dolar ve 7 bin 550 euro ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüphelinin aracında yapılan aramalarda ise, 422 bin 725 lira ve 23 bin dolar ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise, 10 bin dolar ve 18 bin 840 euro toplamda 80 bin 100 dolar ve 26 bin 390 euro para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli U.Z. tutuklanırken, ele geçirilen paralar olayın müştekisine teslim edildi.