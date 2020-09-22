(ÖZEL) Boks ringi değil Arnavutköy
ARNAVUTKÖY’DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI VE SOPALI KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU. BOKS RİNGİNİ ARATMAYAN KAVGADA BİR KİŞİ YEDİĞİ YUMRUK DARBELERİYLE TRAFİKTE BEKLEYEN ARABALARIN ALTINA DÜŞERKEN, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.
Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks ringini aratmayan kavgada bir kişi yediği yumruk darbeleriyle trafikte bekleyen arabaların altına düşerken, o anlar kameraya yansıdı.
Arnavutköy Fatih Caddesinde karşılaşan yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine çevrede buldukları sopa ve bıçakla saldırdı. Cadde ortasındaki kavgaya vatandaşlar müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Kavga sırasında bir kişi yediği yumruk ve tekme darbeleri sonrasında kendini toparlamakta güçlük çeken bir kişi, trafikte bekleyen araçların altına düştü. Taraflar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayrıldı. Yaşanan kavga anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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