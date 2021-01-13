Son Dakika
(Özel) Beşiktaş’ta yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Beşiktaş’ta ağaçta mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için harekete geçen itfaiye ekipleri, sepetin hızla dalların arasına girmesi nedeniyle hareketli dakikalar yaşadı. Dakikalar süren çalışma sonucu kedi kurtarılırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Asayiş 13.01.2021, 12:28
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Beşiktaş’ta ağaçta mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için harekete geçen itfaiye ekipleri, sepetin hızla dalların arasına girmesi nedeniyle hareketli dakikalar yaşadı. Dakikalar süren çalışma sonucu kedi kurtarılırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Beşiktaş Akatlar Zeytinoğlu Caddesi üzerindeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar bir site bahçesindeki ağacın tepesinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Kedinin seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Bahçeye giremeyen ekipler kediyi kurtarmak için üst caddeden müdahale etmeye başladı.
Sepet dallara girince hareketli anlar yaşandıİtfaiye sepetiyle ağaca yanaşan itfaiye eri, kediyi kurtarmak istediği esnada sepet dalların arasına girdi. İtfaiye ekibinin dakikalar süren hummalı çalışması sonucu kedi kurtarıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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