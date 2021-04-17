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(Özel) Arnavutköy’de kısıtlamayı hiçe sayan gençler yol kenarında müzik çalıp oynadı

Arnavutköy’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı il dakikalarda bir grup genç araçlarını yol kenarına çekerek oyun oynadı. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan ve çevreye rahatsızlık veren gençler oyun oynarken arkadaşlarına da videolarını çektirdiler.

Asayiş 17.04.2021, 14:55
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(Özel) Arnavutköy’de kısıtlamayı hiçe sayan gençler yol kenarında müzik çalıp oynadı

Arnavutköy’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı il dakikalarda bir grup genç araçlarını yol kenarına çekerek oyun oynadı. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan ve çevreye rahatsızlık veren gençler oyun oynarken arkadaşlarına da videolarını çektirdiler.

Arnavutköy Hicret Mahallesinde bir grup genç dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının bağladığı ilk saatlerde araçlarını yolun ortasına çekerek son ses müzik açtı. Araçlarından son ses müzik açan gençler ne maske taktı, ne de sosyal mesafeye uydu. Dakikalarca oyun oynayan gençleri ise bir arkadaşları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
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