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(Özel) 5.8’in üzerinden 1 yıl geçti, cami hala akıbetini bekliyor

AVCILAR HACI AHMET TÜKENMEZ CAMİSİ’NİN YERİNE YAPILACAK CAMİNİN HENÜZ PROJESİ NETLEŞMEDİ

Asayiş 25.09.2020, 11:06
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(Özel) 5.8’in üzerinden 1 yıl geçti, cami hala akıbetini bekliyor

Geçtiğimiz yıl 26 Eylül günü Silivri’de meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi’nin yıkımı 9 ay sonra tamamlandı. Yıkımı tamamlanan caminin yerinde yalnızca molozlar kalırken yerine yenisi yapılacak cami henüz projesi netleşmedi.

Marmara Ereğlisi açıklarında dün yaşanan korkutan deprem, beklenen büyük İstanbul depremini bir kez daha akıllara getirdi. Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 günü meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Avcılar’da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi’nin ikiz minarelerinden birisi yıkılmıştı. Yaşanan olayın ardından 40 yıllık caminin ölçümünde demir kalınlığı ve betonlarının yasal düzeyde olmadığı anlaşılmış test sonuçlarında caminin yıkılmasına karar verilmişti. Depremin üstünden 9 ay geçtikten sonra yıkımı yapılan caminin geçen 1 yılın ardından akıbeti henüz belli olmadı. Caminin proje aşamasında olduğu öğrenildi.

Sembol camiydi

Avcılar’da E-5 karayolunun hemen kenarında bulunan cami, her gün binlerce insanın ibadet ettiği sembol yerlerden birisi olarak dikkat çekiyordu. Caminin boş kalan yeri ise drone ile havadan görüntülendi.

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