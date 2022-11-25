Otoyolda peş peşe meydana gelen iki kazada 6 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Gaziantep batı gişeleri yakınlarında yoğun yağış nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, TAG Otoyolu’ndaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kaza, öğle saatlerinde TAG Otoyolu batı gişeleri çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolan 33 ALK 929 plakalı tır, savrularak orta bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, bu kazayı görerek yavaşlamaya çalışan 33 CHG 014 Batuhan Ö. idaresindeki kargo aracına, arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 SK 178 plakalı otomobil çarptı.

İki ayrı kazada 6 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kargo aracı takla atarak durabildi. Meydana gelen iki ayrı kaza sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAG Otoyolu’ndaki trafik akışı kontrollü sağlanıyor

Yaşanan iki ayrı kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapanan TAG Otoyolu Adana istikametindeki trafik akışı ise kontrollü bir şekilde sağlanıyor. TAG Otoyolu’ndaki trafik akışının bir saat içerisinde normale dönmesi bekleniyor.