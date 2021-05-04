banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep’te bir kamyonun damperi kalkarak yukarıdaki yol işareti tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun damperi koparak havada asılı kalırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Asayiş 04.05.2021, 18:01
Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep’te bir kamyonun damperi kalkarak yukarıdaki yol işareti tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun damperi koparak havada asılı kalırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Gaziantep İpekyolu Başpınar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 27 YS 453 plakalı Mercedes marka kamyonunun damperi açılarak yol işaretine çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper kamyondan koparak havada asılı kaldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Yorumlar (0)
17°
açık