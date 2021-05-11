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Otoyolda devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otoyolda bariyerlere çarptıktan sonra devrilen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 11.05.2021, 12:11
Otoyolda devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otoyolda bariyerlere çarptıktan sonra devrilen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İskenderun-Toprakkale TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Adem Aykaç (41) idaresindeki oksijen tüpleri yüklü 31 TU 272 plakalı kamyon, Ocaklı Mahallesi mevkisinde otoyolda seyir halinde gittiği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere, ardından refüjde bulunan ağaçlara çarparak yol kenarına devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Aykaç’ın cesedi morga kaldırıldı.
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