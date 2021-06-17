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Otoparkta kavga çıkınca nişan yerine hastaneye gittiler: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde nişana gitmek isteyen grup ile otoparkın girişine araç bırakan komşuları arasında kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Asayiş 17.06.2021, 22:32
Otoparkta kavga çıkınca nişan yerine hastaneye gittiler: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde nişana gitmek isteyen grup ile otoparkın girişine araç bırakan komşuları arasında kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Yüzbaşı İzzet Dura Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, nişana gitmek isteyen tarafla, komşuları olduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce olayda her iki taraftan da 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından kavga tartışma ile devam etti. Kavgada yaralananlar ambulansa alınarak, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kavgaya karışan kişiler ise İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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