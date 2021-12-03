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Otomobilleri çocuklar tarafından çalınan galeri sahipleri konuştu

Ordu’da, geçtiğimiz hafta pazar günü bir galeriden 3 çocuk tarafından çalınan ve en son İstanbul’da olduğu bilinen otomobilin sahipleri o anları anlattı. Piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan ve halen hem otomobilin hem çocukların izine rastlanılmayan olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Asayiş 03.12.2021, 15:19
Otomobilleri çocuklar tarafından çalınan galeri sahipleri konuştu

Ordu’da, geçtiğimiz hafta pazar günü bir galeriden 3 çocuk tarafından çalınan ve en son İstanbul’da olduğu bilinen otomobilin sahipleri o anları anlattı. Piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan ve halen hem otomobilin hem çocukların izine rastlanılmayan olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Olay, 28 Kasım günü saat sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı’nda faaliyet gösteren Bekir Ergen ve Cem Uygun’un ortaklığında olan oto galerinin arka tarafındaki camını kıran yaşları küçük 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, yaklaşık 8 kilometre dolaştıktan sonra tekrar galeriye gelip aracı bir ara sokağa bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alarak uzaklaşan çocukların galeriye girmesi ve araçları çalıştırdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan aracı alarak, Fatsa ilçesinden akaryakıt da alan çocuklar, sonrasında ise İstanbul’a doğru hareket etti. Plaka tanıma sistemine göre en son İstanbul’da olan otomobil ve çocuklar ise halen aranıyor.

“Bizim zararımızdan öte çocukların da sağ salim bulunmasını istiyoruz”

Yaklaşık 20 yıldır Ordu’da galericilik yapan Bekir Ergen, olayı şöyle anlattı:

“Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı 04.00 sıralarına oluyor. Yaşları 13 civarında 3 tane çocuk geliyor ve arka camı kırarak içeriye giriyorlar. İki tane aracın anahtarını buluyorlar ve bunlardan bir tanesi ile bir tur atıp bırakıyorlar ve daha sonra diğerini alıp gidiyorlar. O günden bu güne kadar maalesef çocukların izlerine rastlanamadı. Biz bu konuyu adliye ve emniyet ile görüştük, kendilerine teşekkür ediyorum konunun üzerine düşüyorlar ve ilgileniyorlar ama işin ilginç tarafı bu kadar süre içerisinde çocukların halen bulunmaması. Bu çocukların zaten önceden de suç kayırtalı mevcut, yaklaşık 60 farklı suç dosyası olan çocuklar. Şuanda yaklaşık 175 bin lira bir zararımız mevcut ancak biz bu zarardan da öte kayıp olan çocukların bulunmasını istiyoruz. Sonuçta 3 tane çocuk kayıp, bunlar yaşları küçük olan çocuklar, hayatları ile ilgili de endişe duyuyoruz. Onlarında biran önce ailelerine kavuşmalarını istiyorum. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olmalarını istiyorum.”

“İlk önce sıfır kilometre aracı alıyorlar, sonrasında onu bırakıp diğer araç ile uzaklaşıyorlar”

Kentte galerici olan ve sektörde 20 yıldır faaliyet gösteren, galerinin ortağı Cem Uygun ise “Pazar günü 14.00 sıralarında işyerine geldiğimde arka camımızın kırık olduğunu gördüm. Oradan şüphelenip ortağım ile konuştuk ve araçlardan birinin olmadığını fark ettik. Emniyete bilgi verdik ve hemen bizimle ilgilendiler. Yaptığımız inceleme sonucunda sabaha karşı arabamızın çalındığını plaka tanıma sisteminden de aracın İstanbul’a gittiğini öğrendik. En son görüntü İstanbul’da önce görüldüğü için orada olduğunu biliyoruz. İlk önce şuan burada olmayan sıfır kilometre aracı alıyorlar ve bir süre kullanıyorlar. Sonra onu geri getirip, diğer aracı alıyorlar ve yola çıkıyorlar” dedi

“Çocukların İstanbul’a kadar durdurulmadan gitmesi şaşırtıcı bir olay”

Çocukların, hiç dikkat çekmeden yaklaşık 900 kilometre yolu gitmelerinin şaşırtıcı olduğunu aktaran Uygun, “Sonrasında Fatsa ilçesinden yaklaşık 30 litre akaryakıt alıyorlar. Tabii, bu çocukların oraya kadar gitmesi de bizim için şaşırtıcı bir olay. Aileleri ile görüştüğümüzde sosyal medyada çocukları için kayıp ilanı vermişler, onlar da çocukları için merak içerisindeler, şuan çocuklar hakkında bilgi alamıyoruz. Sonuçta işin içinde çocuklar var, hem çocukların hem de aracımızın sağlam bir şekilde teslim edilmesini umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, güvenlik güçleri, çocukların ve çalınan otomobilin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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